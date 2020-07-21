Московские врачи вылечили от коронавируса еще 853 человека

В Москве от коронавируса вылечились еще 853 пациента. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 853 пациента», — заявила она.

Ракова добавила, что всего в Москве вылечился от коронавируса 171 771 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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