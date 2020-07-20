СК начал проверку после обнаружения тела младенца в Москве-реке
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Следственный комитет начал проверку после обнаружения в подмосковном Лыткарино тела полугодовалой девочки около гидротехнического шлюза в Москве-реке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
Ранее жители города обнаружили разлагающееся тело младенца в районе гидроузла.
Согласно информации экспертов, труп могло принести течением из российской столицы. Следствие в настоящий момент пытается отыскать мать ребенка и проводит медицинскую экспертизу.
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