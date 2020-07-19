Стало известно о самочувствии испытателей вакцины от коронавируса

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал о самочувствии добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все участники эксперимента чувствуют себя хорошо. Отмечается, что речь идет как о выписавшихся добровольцах, так и о тех, кто находится в стационаре под наблюдением врачей.

«Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил Тарасов.

Вторую группу добровольцев планируют выписать из медучреждения в понедельник, 20 июля. Первую группу участников тестирования вакцины отпустили домой 15 июля.

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