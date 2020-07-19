В Афганистане при обстреле рынка пострадали больше десяти человек
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В Афганистане в провинции Каписа при обстреле рынка погибли трое, пострадали еще восемь человек, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.
Сообщается, что налет организовали представители движения «Талибан» (организация запрещена в России).
В Афганистане идет конфликт между правительственными силами и радикальным движением «Талибан», контролирующим сельские территории.
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