В Афганистане при обстреле рынка пострадали больше десяти человек

В Афганистане в провинции Каписа при обстреле рынка погибли трое, пострадали еще восемь человек, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.

Сообщается, что налет организовали представители движения «Талибан» (организация запрещена в России).

В Афганистане идет конфликт между правительственными силами и радикальным движением «Талибан», контролирующим сельские территории.

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