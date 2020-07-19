В Индии за сутки коронавирусом заразились почти 39 тысяч человек, что увеличивает общее число случаев до 1 077 618, пишет минздрав страны.

Индия находится на третьем месте в мире по распространению вируса (после США и Бразилии). Сейчас лечатся 373 тысячи, выздоровели 677 тысяч, умерли почти 27 тысяч человек.

Больше всего в Индии пострадал штат Махараштра, где заразились почти 301 тысяча человек, на втором месте — штат Тамилнад (около 166 тысяч заражений), на третьем — столичный округ Дели (121 тысяча заражений).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв COVID-19 в мире превысило 600 тыс.

— В Узбекистане за сутки коронавирусом заразились 533 человека

— В Китае за сутки выявили несколько десятков случаев коронавируса