Эксперт рассказал, кому нужна прививка от коронавируса в первую очередь

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, кого необходимо вакцинировать от коронавируса в первую очередь. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос о вакцинации должен решать Минздрав.

«Если спрашиваете меня, то я считаю, что хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях», — заявил Гинцбург.

При этом он уточнил, что противопоказанием для вакцинирования могут быть хронические аутоиммунные заболевания.

Эксперт добавил, что перед тем, как сделать прививку, каждого человека должен проконсультировать терапевт, собрав анамнез пациента.

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