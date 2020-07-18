В Ростове-на-Дону откачали воду с ж/д путей и из домов после сильного ливня

Спасатели откачали воду с ранее подтопленных территориях частных домов, железнодорожных путей и социально значимых объектов Ростовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

«На территории Ростова-на-Дону и Батайска подразделениями МЧС России проведены работы по откачке воды с территорий частных домовладений и социально значимых объектов, а также привокзальной площади и ж/д путей», — рассказали в спасательном ведомстве.

Там отметили, что всего было откачено около 8,5 тысяч кубометров воды. Кроме того, были эвакуированы 132 автомобиля и 210 человек. Помощь была оказана 241 человеку.

Ранее сообщалось, что ливень начался утром 17 июля. Были подтоплены железнодорожные пути, подземные переходы, дороги. Движение троллейбусов и трамваем было приостановлено.

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