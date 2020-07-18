Израильский врач рекомендовал сделать осенью прививку от гриппа
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Заведующий отделением коронавируса в больнице в Тель-Авиве доктор Гай Хошен дал рекомендацию сделать прививку от сезонного гриппа осенью. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, это позволит не усугублять ситуацию с коронавирусной пандемией.
Он добавил, что израильские власти закупает вакцины «в большом объеме».
«И тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — сказал Хошен.
Врач добавил, что симптомы гриппа похожи на симптомы COVID-19, что предоставит сложность больницам при разделении пациентов в осенний период.
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