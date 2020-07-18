В России за сутки потушили 113 лесных пожаров

В России за сутки сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали 113 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

Общая площадь потушенных пожаров составила свыше 9,2 тыс. га.

В сообщении уточняется, что в ночь на 18 июля на территории страны в активной стадии находились 193 лесных пожара, площадью почти 42 тыс. га.

Наиболее масштабные лесных пожары зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе. На территории региона действовали 28 пожаров, площадью 13,2 тыс. га.

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