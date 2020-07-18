Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он выразил сомнение относительно того, что если все граждане будут носить средства защиты, то «все это (пандемия коронавируса. — примечание «Газеты.Ru») исчезнет».

«Нет, я хочу, чтобы у людей была определенная свобода. Я не верю в это, нет», — сказал Трамп.

После глава Белого дома также не исключил факт того, что в защитных масках есть своя польза.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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