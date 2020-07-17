Песков надеется, что число заражений коронавирусом продолжит снижаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что число заражений коронавирусом в России продолжит снижаться.

«Что касается второй волны, мы можем оперировать только данностью: данность заключается в том, что у нас идет кривая вниз, у нас каждые сутки сокращается количество заболевших - пусть медленно, но все равно сокращается», — заявил он в интервью «Авторадио».

Песков добавил, что после завершения многих ограничительных мер инкубационный период прошел, а увеличения числа заболевших не последовало.

Пресс-секретарь выразил надежду, что «эта кривая также будет идти вниз». При этом он призвал россиян не расслабляться, думать о своем здоровье и здоровье близких.

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