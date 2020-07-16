В Гамалеи уверяют, что переболевшим COVID-19 в тяжелой форме не нужно вакцинироваться
Пациентам, которые переболели тяжелой формой коронавируса, не нужно вакцинироваться, так как у них вырабатывается хорошая защита. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора центра эпидемиологии микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
«У них хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови», — уточнил Гинцбург.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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