В Москве от коронавируса вылечили почти 169 тысяч человек

Московские врачи вылечили еще 1 145 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает в Telegram столичный оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 145 пациентов», — сказала она.

Всего в столице от коронавируса вылечились 168 955 человек.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 13,5 млн, умерли более 580 тысяч человек.

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