Аэропорт Краснодара эвакуировали после сообщений о «минировании», рейсы задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани.

По его словам, информация о возможном минировании поступила в аэропорт в 11.13 мск.

В настоящее время на месте работает оперативная группа с кинологами.

Все пассажиры перемещены на безопасное расстояние.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

— Неизвестные «заминировали» аэропорт, больницы и метро Москвы