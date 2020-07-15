Аэропорт Краснодара эвакуировали после сообщений о «минировании»
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Аэропорт Краснодара эвакуировали после сообщений о «минировании», рейсы задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя воздушной гавани.
По его словам, информация о возможном минировании поступила в аэропорт в 11.13 мск.
В настоящее время на месте работает оперативная группа с кинологами.
Все пассажиры перемещены на безопасное расстояние.
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