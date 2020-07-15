На востоке Москвы задержан стрелявший из хулиганских побуждений мужчина

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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на востоке Москвы из хулиганских побуждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Сообщение о стрельбе на Нижней Первомайской улице, в районе дома 24 поступило в ведомство вечером 14 июля.

Было установлено, что неизвестный подошел к 34-летнему безработному и произвел из хулиганских побуждений несколько выстрелов из пистолета в воздух. После этого мужчина скрылся, однако был задержан правоохранителями.

Хулиганом оказался 35-летний неработающий мужчина. У него изъяли пистолет МР-79-9-ТМ, на который есть разрешение.

После завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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