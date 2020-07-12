ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа случаев COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила на своем сайте о рекордном суточном приросте числа случаев новой коронавирусной инфекции в мире.
Так, за минувшие сутки было выявлено 230 370 случаев COVID-19, скончались 5 285 пациентов с коронавирусом.
Общее число случаев коронавируса в мире увеличилось до 12 552 765, число смертельных исходов возросло до 561 617.
Больше всего выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Северной и Южной Америке — 6 540 222, а также Европе — 2 907 654.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
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