Число выявленных зараженных COVID-19 на Украине превысило отметку в 53 тысячи

За сутки на Украине обнаружили 700 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего число заболевших превысило 53 тыс. человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Таким образом, в настоящее время в стране остаются заражены более 26 тыс. человек.

Согласно официальным данным, за 24 часа выздоровели 457 ранее заболевших (всего 26 тыс. человек), а умерли 11 пациентов (всего — 1 383).

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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