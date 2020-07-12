Собянин рассказал о первых итогах ЕГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что первые итоги ЕГЭ обнадеживают с точки зрения перестроенного образовательного процесса в столичных школах в период пандемии.

По его словам, в Москве не прекратился образовательный процесс, а перевелся в дистанционный режим.

Градоначальник добавил, что это было сложно из-за миллиона учащихся, большого числа педагогов и учителей, при том, что Москва — один из самых продвинутых городов в дистанционной системе образования.

«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», — рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

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