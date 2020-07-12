В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла

Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло на территории Киргизии в 6.28 по местному времени (3.28 по мск), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Минобразования Казахстана.

«Эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана», — сообщили сейсмологи.

Отмечается, что толчки были зафиксированы на глубине 5 км.

Сведения о разрушениях или пострадавших не поступали.

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