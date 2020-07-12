На северо-востоке Китая произошло землетрясение силой 5,1 баллов

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе города Таншань в китайской провинции Хэбэй, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление сейсмологической службы КНР.

По данным специалистов, толчки произошли в районе 6.38 по местному времени (1.38 по мск), эпицентр находился на глубине 10 км.

Отмечается, что из-за землетрясения Пекинское управление железных дорог прекратило движение поездов и начало проводить аварийно-спасательные работы на путях.

В Таншань также был направлен отряд спасателей и муниципальных служб, чтобы оценить обстановку.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

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