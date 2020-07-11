В Петербурге из-за непогоды закрыли парки и сады
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В Санкт-Петербурге из-за надвигающихся на город сильного ветра и ливней закрыли парки, сады и скверы. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству.
Отмечается, что данная мера была предпринята для безопасности горожан.
Согласно прогнозам метеорологов, в субботу, 11 июля, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра достигнут скорости 20 метров в секунду, в прибрежных районах — 24 метров в секунду.
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