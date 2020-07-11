За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России
Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.
«Из них 1 766 случаев (26,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве — 678, Санкт-Петербурге — 296 и Свердловской области — 280.
За сутки скончались 188 пациентов, с начала эпидемии — 11 205 человек. Число выздоровевших увеличилось на 8 378, до 497 446 человек.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 12,4 млн, умерли более 550 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ВОЗ заявили, что коронавирус не меняется
— ВОЗ зафиксировала рекордное число случаев COVID-19 за сутки