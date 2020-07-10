Нидерланды планируют представить в ЕСПЧ новую информацию по делу MH-17
В Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что планируют представить в ЕСПЧ новую информацию по делу о крушении рейса MH-17. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее страна обратилась в ЕСПЧ с иском в отношении России по данному производству.
Кроме того, нидерландские представители, как сказано в письме министров иностранных дел и юстиции Нидерландов к президенту Палаты представителей, смогут принимать участие в судебных слушаниях, а также отвечать на дополнительные вопросы в рамках суда.
Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.
Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами
— Россия отвергает обвинения Нидерландов по делу о крушении MH-17
— Нидерланды намерены выступить против России в ЕСПЧ по делу о крушении MH17