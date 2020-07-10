Нидерланды планируют представить в ЕСПЧ новую информацию по делу MH-17

В Министерстве иностранных дел Нидерландов заявили, что планируют представить в ЕСПЧ новую информацию по делу о крушении рейса MH-17. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее страна обратилась в ЕСПЧ с иском в отношении России по данному производству.

Кроме того, нидерландские представители, как сказано в письме министров иностранных дел и юстиции Нидерландов к президенту Палаты представителей, смогут принимать участие в судебных слушаниях, а также отвечать на дополнительные вопросы в рамках суда.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев, а непризнанные республики — Киев.

Суд по делу МН-17 начался 9 марта в Нидерландах.

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