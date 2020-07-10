Росстат назвал число жертв коронавируса в мае
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В мае коронавирус стал причиной гибели 5 644 россиян, заявил ТАСС глава Росстата Павел Малков. По его словам, всего в России умерли 12 452 человека с коронавирусом.
Кроме того, Малков рассказал, что еще в 1,8 тыс. случаев коронавирус предполагается как основная причина смерти, но подтверждающие анализы еще не готовы. Также зафиксировано 1,53 тыс. случаев, в которых коронавирус оказал влияние на наступление смерти.
Кроме того, в 3 478 случаях коронавирус не повлиял на наступление смерти.
Малков добавил, что данные ведомства будут дополняться.
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