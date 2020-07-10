Иммунитет к коронавирусу сформировался у почти 22% жителей Москвы

По результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, который прошел с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусной инфекции. За две недели в исследовании приняли участие 98 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По итогам очередного этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19 у 21,7% москвичей обнаружены антитела к коронавирусной инфекции. Наблюдается четкая тенденция – число горожан с формирующимся иммунитетом растет.

«Мы продолжаем масштабный проект по исследованию популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Завершился четвертый этап, по результатам которого мы видим, что число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%. При этом темп иммунизации постепенно снижается, за последние две недели – с 2,5 до 1,8%. Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается: анализ в период исследования популяционного иммунитета показал снижение доли болеющих жителей по данным ИХЛА-тестирования – с 3,9 до 3,1%, а по ПЦР-исследованиям – с 2,4% до 1,2%», - рассказала Анастасия Ракова.

Увеличение доли жителей, у которых выработались антитела к COVID-19, фиксируется как в целом по Москве, так и в разрезе административных округов.

По-прежнему любой житель Москвы имеет возможность записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к заболеванию. Кроме того, почти месяц назад в Москве был запущен совместный проект с работодателями. Работодатели могут протестировать сотрудников на антитела к коронавирусной инфекции методом ИФА (ИХЛА), поучаствовав в эксперименте по созданию государственно-частного партнерства. Работодатель берет на себя расходы только по организации забора крови, а исследование проводится бесплатно за счет бюджета города.

Напомним, результаты исследований на коронавирус доступны в электронной медицинской карте на mos.ru/city/projects/medcarta и в приложении «ЕМИАС.Инфо» в течение трех дней.

Исследование можно посмотреть по этой ссылке.

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