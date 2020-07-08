В Москве от COVID-19 скончались еще 32 пациента

В Москве за последние 24 часа от COVID-19 погибли еще 32 пациента, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении штаба.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 5 059.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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