Схимонах Сергий оштрафован за недостоверную проповедь о коронавирусе

Суд в Верхней Пышме Свердловской области признал виновным схимонаха Сергия (Николай Романов) в распространении недостоверной информации в проповеди. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным в совершении правонарушения и назначить ему штраф в размере 90 тыс. рублей», — сказала судья Александра Белошейкина.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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