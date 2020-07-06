Адвокат семьи Ещенко подозревает Соколова в редактировании переписки с убитой

Бывший доцент, историк Олег Соколов мог внести изменения в переписку с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко, чтобы оправдать преступление, считает адвокат семьи девушки Александра Бакшеева. Об этом сообщает «Интерфакс».

После убийства у Соколова было 24 часа, за которые он мог внести правки в переписку, отметила адвокат на заседании суда. По ее словам, возможность того, что переписка подверглась редактированию, нельзя исключать.

Ранее сообщалось, что переписка подсудимого с убитой была оглашена в суде.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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