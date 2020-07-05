На западе Украины из-за паводков затопило почти 250 домов

Река Катинка, которая вышла из берегов в результате проливных дождей в Львовской области, затопила 241 жилой дом в четырех населенных пунктах страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление украинской Госслужбы по ЧС.

«Разлилась река Катинка в четырех населенных пунктах, в результате чего произошло подтопление 241 жилого дома, 241 подвала жилых домов, 408 приусадебных участков, 264 хозяйственных построек, 386 колодцев и 13 гектаров сельскохозяйственных угодий», — заявили в ведомстве.

Кроме того, часть домов оказалась отрезана от транспортного сообщения, а 18 транспортных переездов через реку вовсе смыло течением.

В настоящее время спасатели устраняют последствия разлива реки.

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