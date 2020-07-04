Американка обновила рекорд по поеданию хот-догов

Американка Мики Судо установила новый рекорд по поеданию хот-догов, передает телеканал ESPN.

Рекорд был установлен в ходе ежегодного конкурса по поеданию хот-догов Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest в Нью-Йорке среди женщин.

Победительница 2020 года проглотила 48 с половиной хот-догов за 10 минут.

Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проводятся ежегодно в Нью-Йорке 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов.

Мики Судо является бессменной победительницей данного соревнования среди женщин с 2014 года. Ее прошлый рекорд составлял 41 хот-дог.

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