В Якутии крупный лесной пожар приблизился к нефтебазе

Спасатели в Якутии сдерживают лесной пожар, который приблизился на расстояние 600 метров от нефтебазы в поселке Батагай Верхоянского района. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета по обеспечению безопасности республики.

«Ситуацию контролирует группа, в составе которой, помимо местного населения, специалисты ГУП ЖКХ. Что касается нефтебазы, то открытого огня нет. Обстановка контролируется расчетами государственной противопожарной службы», — говорится в сообщении.

В настоящее время к базе направляются дополнительные расчеты для тушения огня, власти также планируют привлечь к тушению один вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

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