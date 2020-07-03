Рособрнадзор: первые ЕГЭ прошли в штатном режиме

Первый день сдачи ЕГЭ прошел в штатном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Так, серьезных сбоев в ходе экзаменов зафиксировано не было.

Как отмечается, результаты работ школьники узнают не позднее 17 июля.

Единый государственный экзамен переносился несколько раз в связи с пандемией коронавируса. Первыми выпускники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Все пункты проведения ЕГЭ продезинфицировали

— 30 тыс. задействованных на ЕГЭ сотрудников сдали тесты на COVID-19