Рособрнадзор: первые ЕГЭ прошли в штатном режиме
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Первый день сдачи ЕГЭ прошел в штатном режиме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Так, серьезных сбоев в ходе экзаменов зафиксировано не было.
Как отмечается, результаты работ школьники узнают не позднее 17 июля.
Единый государственный экзамен переносился несколько раз в связи с пандемией коронавируса. Первыми выпускники сдали ЕГЭ по информатике, географии и литературе.
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