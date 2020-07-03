Пляжи Москвы остаются закрытыми из-за коронавируса

В Москве остаются закрытыми зоны отдыха с купанием и без из-за сохранения угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

«В связи с сохранением угрозы распространения новой коронавирусной инфекции зоны отдыха с купанием и без купания в Москве в эксплуатацию не принимались и не открывались», — говорится в сообщении.

При этом в столице в постоянном режиме проводят отбор проб воды на пляжах в рамках мониторинга.

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