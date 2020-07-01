Число смертей от COVID-19 в мире превысило отметку в 500 тысяч

В мире умерли после заражения коронавирусной инфекцией свыше 503 тысяч человек, гласят официальные данные Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ).

По подсчетам ВОЗ, за последние сутки число летальных случаев возросло на 3946.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 10,1 млн человек, при это за сутки было зарегистрировано еще 163 865 новых случаев.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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