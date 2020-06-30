В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы
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Следователи задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей несколько дней назад школьницы в Тульской области. Об этом сообщила
Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района 25 июня. Тело 13-летней девочки обнаружили вечером 28 июня.
Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего.
«Установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства», — заявила Петренко.
Она добавила, что мужчина задержан, в скором времени ему предъявят обвинение.
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