В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы

Следователи задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве пропавшей несколько дней назад школьницы в Тульской области. Об этом сообщила

Школьница ушла из дома в поселке Бородинский Киреевского района 25 июня. Тело 13-летней девочки обнаружили вечером 28 июня.

Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего.

«Установлен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина, подозреваемый в совершении убийства», — заявила Петренко.

Она добавила, что мужчина задержан, в скором времени ему предъявят обвинение.

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