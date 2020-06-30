Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане

Жена подозреваемого в изнасиловании полуторагодовалой дочери жителя Татарстана заявила, что ее муж травмировал ребенка случайно. Об этом она рассказала RT.

По словам женщины, она изначально просила мужа не вызывать скорую, так как понимала, что его обвинят в насилии, однако мужчина решил обратиться к врачам. При проведении экспертизы были зафиксированы лишь поверхностные травмы, отметила жена подозреваемого.

Ранее суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью. Суд не нашел состава преступления в действиях мужчины. При этом прокуратура обжаловала данное решение.

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