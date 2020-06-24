На Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу

Новый антирекорд по числу выявленных случаев COVID-19 был зафиксирован на Украине — за прошедшие сутки заболели 940 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Больше всего новых случаев обнаружили во Львовской области — 203, Ровенской области — 126 и в Киеве — 99.

Таким образом, с начала пандемии на Украине заразились свыше 39 тыс. человек, выздоровели более 17 тыс. пациентов, а умерли — 1 051.

В ведомстве назвали ситуацию с коронавирусом в стране «крайне напряженной и опасной».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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