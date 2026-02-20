Размер шрифта
Орбан раскрыл, когда могут нормализоваться отношения Венгрии и Украины

Орбан: отношения Венгрии с Киевом восстановятся после завершения боевых действий
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нормализация отношений с Украиной возможна только после завершения конфликта с Россией. Его слова приводит MTI.

По его словам, сегодня отношения с Киевом напряженные, поскольку там считают, что все, кто не поддерживают Украину являются ее врагами. При этом после завершения боевых действий напряженность исчезнет, и можно будет вернуться к нормальным отношениями, указал премьер.

«Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Итак, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям – это мир. Если будет мир, то украинско-венгерские отношения наладятся. А пока идет война, я не вижу шансов на налаживание отношений. Причина этого в том, что мы на стороне мира, а Украина хочет втянуть всех в войну», — сказал Орбан.

13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну через трубопровод «Дружба», чтобы создать трудности для венгерского правительства накануне парламентских выборов. Министр считает, что так Киев пытается оказать помощь венгерской оппозиционной партии «Тиса», с которой ведет борьбу правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Сийярто охарактеризовал действия украинской стороны как грубое вмешательство в выборы.

18 февраля Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за ее отказа поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого Орбан призвал Украину одуматься и прекратить шантажировать Венгрию
 
