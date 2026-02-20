Губернатор Севастополя сообщил о пострадавших и разрушениях после атаки беспилотников

Развожаев: дроны ВСУ повредили более 10 домов и 11 автомобилей в Севастополе

В Севастополе в результате ночной атаки было сбито более 26 беспилотников, в результате чего были повреждены жилые дома и 11 автомобилей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, силы ПВО и Черноморского флота отражали атаку всю ночь. В результате падения осколков от сбитого БПЛА не выжил 30-летний мужчина, который был на улице в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Также пострадала 90-летняя женщина. В районе улицы Федоровской ударной волной выбило стекла в ее квартире, у нее зафиксированы поверхностные раны голени и глаз.

По данным спасательных служб, в районе улицы Маршала Крылова в двух многоквартирных домах выбиты стекла в трех квартирах. В переулке Ставковый повреждения получили девять частных домовладений.

На улице Федоровской крупный осколок сбитого беспилотника попал в торец дома, в трех квартирах выбиты стекла, повреждена газовая труба. В районе улицы Бориса Михайлова обнаружены осколки БПЛА, в одном из многоквартирных домов повреждены окна.

Кроме того, повреждения получили 11 автомобилей. По словам губернатора, сбитые беспилотники были начинены поражающими металлическими шариками.

Развожаев поручил и. о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву оценить ущерб и организовать устранение повреждений. Управляющие компании совместно с оперативными службами и представителями муниципалитетов начали подомовой обход.

Губернатор призвал жителей не подходить к крупным фрагментам сбитых БПЛА и сообщать о подобных находках по номеру 112.

