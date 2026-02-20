Подозреваемый в убийстве россиянина Михаила Емельянова в Таиланде признал вину

78.ru: один из подозреваемых в убийстве гражданина РФ в Таиланде признал вину

Подозреваемый в убийстве россиянина Михаила Емельянова, занимавшегося наркобизнесом в Таиланде, признался в содеянном. Об этом сообщает 78.ru.

Во время судебного заседания по делу 38-летний фигурант взял всю вину на себя. По его словам, соотечественник был убит во время драки, это произошло не преднамеренно.

«Мать убитого требует для виновных смертной казни», – сообщается в публикации.

Как полагают следователи, у Емельянова был конфликт с нападавшими из-за того, что он якобы украл у них партию запрещенных веществ на $120 тысяч.

Емельянов пропал в Паттайе в начале января. На последних кадрах с ним было видно, как мужчина выходит из отеля, садится на байк и куда-то уезжает.

Спустя непродолжительное время стало известно о его смерти. Его, по данным тайских СМИ, расчленили, останки закопали в нескольких местах.

По подозрению в убийстве задержали одного россиянина. Как полагали тайские полицейские, причиной стал задолг. При этом злоумышленники якобы требовали у семьи $120 тысяч. Мать собрала нужную сумму, но к этому моменту сын уже не выходил на связь.

