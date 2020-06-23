На слушаниях в Нидерландах высказали версию о случайно сбитом Boeing MH17

Адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, заявила, что украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе не преднамеренно. Об этом пишет РИА «Новости».

В подтверждение своего предположения она привела в пример крушение самолета авиакомпании «Сибирь» в 2001 году, который был случайно сбит украинской ракетой во время учений.

Отмечается, что прокуратура Нидерландов больше склоняется к версии, согласно которой малайзийский Boeing был сбит военным самолетом. Адвокат же пояснила, что его могли задеть ракетой «Бук», поскольку у украинских военных был доступ к большей части вооружения.

Свои предположения Сабине тен Дуссхате высказала в ходе слушаний в Нидерландах.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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