Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым
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В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Власти страны рассчитывают, что добиться двукратного снижения бедности возможно, отметила Голикова.
Ранее сообщалось, что вице-премьер назвала увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) «стратегической задачей» властей.
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