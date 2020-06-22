Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым

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В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Власти страны рассчитывают, что добиться двукратного снижения бедности возможно, отметила Голикова.

Ранее сообщалось, что вице-премьер назвала увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) «стратегической задачей» властей.

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