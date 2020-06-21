Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе

Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас — Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.

По данным скорой помощи, все пострадавшие имеют серьезные ранения, которые могут быть опасны для жизни.

В полиции Остина рассказали, что стрельба произошла на 7-й улице. В настоящее время на месте происшествия проводится расследование.

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