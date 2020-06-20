В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США
Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает NBC Bay Area.
Как стало известно, еще от рук демонстрантов пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра.
По информации полиции, возле места, где был снесен памятник Гранту, собралось около 400 человек, но столкновений между протестующими и полицейскими не наблюдалось, сообщает телеканал.
Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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