В Сан-Франциско во время протестов снесли памятник автору гимна США

Участники акций протестов против расовой дискриминации снесли три памятника в Сан-Франциско, один из которых принадлежал автору текста гимна США Фрэнсису Скотту Ки. Об этом сообщает NBC Bay Area.

Как стало известно, еще от рук демонстрантов пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта и миссионера Хуниперо Серра.

По информации полиции, возле места, где был снесен памятник Гранту, собралось около 400 человек, но столкновений между протестующими и полицейскими не наблюдалось, сообщает телеканал.

Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Памятник ненависти»: на юге США избавляются от мемориалов

— В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

— В РПЦ осудили снос памятников работорговцам в США