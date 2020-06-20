Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», — заявил доктор.

По его словам, человеку срочно следует обратиться к врачу, если боль в голове сопровождается ухудшением зрения после приступов, онемением конечностей или провисанием носогубной складки.

Также стоит беспокоиться, если боль усиливается при изменении положения тела или кашле.

Все эти симптомы могут указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы, считает Мясников.

Он отметил, что в остальных случаях не стоит беспокоиться из-за головной боли, так как она в разной степени проявляется у всех людей из-за усталости, недостатка сна или неправильного положения головы.

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