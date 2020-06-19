Голикова: две трети регионов ослабляют меры по COVID-19

На данный момент 53 российских региона находятся на первом этапе ослабления мер по коронавирусу, еще девять регионов – на втором, заявила вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Еще шесть регионов готовы к переходу на первый этап, отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, правительство стремится к тому, чтобы избежать возвращения к серьезным мерам в регионах, где удалось перейти к поэтапному отказу от них.

По последней информации, в России выявлено 569 063 случая новой коронавирусной инфекции, из них 7 841 – с летальным исходом. Выздоровели 324 406 человек.

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