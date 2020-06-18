В Крыму впервые за два месяца не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Медики в Крыму впервые за два месяца не выявили новых случаев заражения у жителей и гостей полуострова в течение суток, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы региона Сергея Аксенова.

«За 17 июня на территории Республики Крым не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал Аксенов.

Он не уточнил количество тестов, проведенных за последние 24 часа.

Всего, по последним данным, на полуострове зафиксировано 575 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 389 человек, скончались 18 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назарбаев заразился коронавирусом

— ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире превысило 8 млн