Более половины россиян хотели бы получить новое образование

68% россиян хотели бы получить новое образование. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса «Работа.ру».

Так, 46% опрошенных хотели бы вновь учиться для получения другой специальности, 22% — улучшить уже приобретенные навыки.

Из желающих учиться почти треть желает поступить в вузы на заочное отделение, на очное — всего 17%.

При этом 29% респондентов предпочитают тренинги, еще 18% — онлайн-университеты.

20% россиян вовсе заявили, что не хотят получать новое образования. Другие 12% уже получили дополнительное образование.

В опросе участвовали 2,1 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов России.

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