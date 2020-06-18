Житель Новокузнецка выкинул кота в окно с пятого этажа

Житель Новокузнецка обвиняется в жестоком обращении с котом, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил кота в окно с высоты пятого этажа. Инцидент произошел на глазах 13-летней дочери обвиняемого.

Кот пережил падение, однако ветеринары диагностировали у него разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематому в области живота, сообщает прокуратура. Отмечается, что в результате животное усыпили.

Обвиняемый признался в совершении преступления, объяснил свое поведение желанием «проучить» кота. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет, указано в сообщении.

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