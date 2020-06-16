В СК сообщили о состоянии участников стрельбы на западе Москвы

Полицейские, которые получили ранения во время стрельбы на западе Москвы, в настоящее время находятся в реанимации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК по столице Юлию Иванову.

Отмечается, что мужчина, начавший стрельбу, также находится в медицинском учреждении.

В Москве на Ленинском проспекте 15 июня произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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